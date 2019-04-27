مصر توقع اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع مركبات كهربائية

وقع مصنع ”200 الحربي“ المصري، وشركة ”فوتون“ الصينية العالمية، اتفاقية شراكة، تهدف إلى نقل تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية إلى مصر.

جاء ذلك على هامش منتدى الحزام والطريق المنعقد في الصين، والذي يشارك به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووفد من هيئة الوزارة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، التي أشرفت على توقيع الاتفاقية مع وزارة الصناعة.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة، تصنيع 2000 حافلة كهربائية خلال 4 سنوات بمصنع ”200 الحربي“، وبنسبة تصنيع محلي تبلغ 45%، ومن المقرر أن يتبع هذه الخطوة مراحل أخرى لتوطين الصناعة بمصر، وتصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية.

وعقب توقيع الاتفاقية، أهدت شركة ”فوتون“ الصينية، مصنع 200 الحربي، حافلة كهربائية تتسع لـ180 راكبًا؛ بهدف تجربته بمصر.

ووفقًا للبيان، قال وزير الصناعة المصري عمرو نصار، إن الاتفاقية تساعد في نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية لما تتمتع به مصر من مقومات صناعية وعمالة بشرية مؤهلة.

وأضاف أن قانون الاستثمار المصري الجديد، يتيح الكثير من المزايا الاستثمارية للشركات العالمية للدخول في السوق المصري، وعمل شراكات صناعية واقتصادية مع الحكومة المصرية.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ”فوتون“ Luo Yunjie، حرص شركته على نقل أحدث التكنولوجيات العالمية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في هذا المجال، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والإفريقية والعالمية.