مصر تعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من صباح يوم الخميس.

وجاء في القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية الخميس: ”تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين“.

وبين القرار أن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ”يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر به البلاد“.

وأضاف: ”فوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه“.