أول تعليق من السيسي بعد نتيجة الاستفتاء في مصر

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على نتيجة التعديلات الدستورية التي جرت في مصر وظهرت نتيجتها اليوم الثلاثاء.

وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ”فيسبوك“: ”تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة .. إن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ممارسين حقهم السياسي والدستوري، سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي“.

وجرى الاستفتاء على الدستور داخل وخارج مصر على مدار 3 أيام متتالية، حيث أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم داخل السفارات في أيام 19 و20 و21 نيسان/أبريل الجاري، في حين أدلى المواطنون في الداخل بأصواتهم في أيام 20 و21 و22 نيسان/أبريل، لتنتهي أمس الإثنين عملية الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% من الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء داخل وخارج مصر، بينما رفض 11.72% من المصوتين تلك التعديلات.

وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء ”إن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 27 مليونًا و193 ألفًا و593 صوتًا، من إجمالي عدد الناخبين البالغ 61 مليونًا و344 ألفًا و503 أصوات، الأمر الذي يعني مشاركة المواطنين بنسبة 44.33%“.

وذكر رئيس الهيئة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 26 مليونًا و362 ألفًا و421 صوتًا بنسبة قرابة 96% من عدد الأصوات، في حين كانت الأصوات الباطلة 813 ألفًا و172 صوتًا.

ووافق على التعديلات من الأصوات الصحيحة 23 مليون و416 ألفًا و741 ناخبًا، بنسبة 88.83% بينما رفض 2 مليون و945 و680 ناخبًا التعديلات المقترحة بنسبة 11.17%، ليعلن رئيس الهيئة بدء العمل ونفاذ التعديلات الدستورية الجديدة.