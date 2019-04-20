بالصور.. فنانون أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

حرص عدد من نجوم الفن، على الذهاب لصناديق الاقتراع، كلُ في لجنته الخاصة به؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في مصر.

وكان من أبرز الحضور، يسرا، نادية الجندي، محمد هنيدي، إيهاب فهمي، أمير كرارة، تامر عبدالمنعم، سمير صبري، غادة إبراهيم، إدوارد، لبلبة، نبيلة عبيد، رشوان توفيق، رانيا يوسف.

وأدلى بصوته، أيضًا، وفاء عامر، حكيم، انتصار، نهال عنبر، عماد زيادة، المنتج محمد مختار، إضافة إلى وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم، وهاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية.

والتقط غالبية الحضور، العديد من الصور التذكارية، مع رجال الجيش والشرطة الذين تواجدوا لتأمين لجان الاقتراع، إضافة إلى صورهم مع المواطنين.

يُذكر أن التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية في الداخل، انطلق في يومه الأول، ويستمر ليومين آخرين، وتنتهي في 22 أبريل الجاري، ويتم إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريحات من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.