بعد غياب 7 سنوات.. يسرا تعود للسينما بـ“صاحب المقام“ (صورة)

بعد غياب 7 سنوات، بدأت الفنانة المصرية يسرا أولى خطوات العودة للسينما، بالتعاقد على الانضمام لفريق عمل فيلم جديد لمواطنها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

وتعاقدت الفنانة المصرية خلال الساعات الماضية على بطولة فيلم ”صاحب المقام“، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الشهر المقبل.

ونشر جروب ”اليسراوية“، المعني بتغطية نشاط الفنانة المصرية، صورة لها تجمعها بالمنتج أحمد السبكي، ومحمد العدل عقب التوقيع على عقود العمل.

ويعد الفيلم المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل، بمثابة عودة يسرا للسينما، بعد أن شاركت في فيلم ”جيم أوفر“ إنتاج عام 2012 مع مواطنتها الفنانة مي عز الدين.

يذكر أن فيلم ”صاحب المقام“، يعد التجربة الثالثة للصحفي إبراهيم عيسى، بعد فيلمي ”مولانا“ عام 2016 بطولة عمرو سعد وريهام حجاج ودرة وأحمد مجدي وبيومي فؤاد، وفيلم ”الضيف“.