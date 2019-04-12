هجوم إرهابي على كمين بجنوب سيناء.. وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين (صور)

نفذت مجموعة من المتطرفين، اليوم الجمعة، هجومًا على كمين أمني بمنطقة عيون موسى جنوب سيناء في مصر، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار لمدة ساعتين تقريبًا بين قوات الشرطة والتكفيريين، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين.

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصل عليها مراسل ”إرم نيوز“ عن الحادث، فقد تصدت قوات الأمن في جنوب سيناء، لهجوم عدد من التكفيريين، وهناك أنباء عن سقوط قتلى ومصابين من الجنود المصريين.

ووفقًا للمعلومات أيضًا، نجحت قوات الأمن في تصفية اثنين من التكفيريين، في حين تمكن آخرون من الهرب.

وانتقل وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، على الفور إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى طائرات تابعة للقوات المسلحة، وقوات دعم من منطقتي راس سدر والسويس.

وتجري قوات الأمن حاليًا تمشيطًا للمنطقة المحيطة، على أن يتم إعادة فتح الطريق قريبًا، كما يتم البحث عن باقي التكفيريين للقبض عليهم.