مقتل مصريَيْن بانفجار عبوة ناسفة شمال سيناء

قتل مصريان وأصيبت سيدة في انفجار عبوة ناسفة، قرب مسجد الروضة، في ”بئر العبد“ بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إنه ”قتل كل من عدنان عاشور سليمان برهوم ويعمل مؤذنًا بالأوقاف ونجله مصطفى عدنان عاشور برهوم، فيما أصيبت الزوجة عطاف سعيد برهوم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون بجوار مسجد الروضة“.

وأضاف المصدر أن ”سيارات الإسعاف تحركت على الفور لنقل المصابة والجثمانين، كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، والتحقيقات جارية“.

يذكر أن مسجد الروضة ببئر العبد استهدفته عناصر إرهابية العام الماضي وقت صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل المئات في داخله.

وكان انتحاري قد فجر نفسه أثناء القبض عليه، أمس الثلاثاء، في منطقة السوق التجاري بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن قتلى ومصابين.