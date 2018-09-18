الأردن.. مداهمات أمنيّة في الكرك وأنباء عن استهداف “خلية إرهابية”

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، فجر الثلاثاء، عددًا من الأشخاص في حملة مداهمات بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، بحسب مصدر مطلع وتقارير محلية.

وتضاربت الأنباء حول تلك المداهمات، ففي الوقت الذي قال فيه المصدر المطلع إنها “استهدفت عناصر تكفيرية تابعة لخلية إرهابية”، أكدت مصادر أخرى وتقارير إخبارية محلية أن المداهمات “كانت روتينية وليست لضبط خلية إرهابية”.

وكانت أنباء تحدثت في البداية عن “مداهمات نفذتها قوة من الأجهزة الأمنية كافة، بناء على معلومات استخباراتية حول تحركات لخلية إرهابية في الكرك بدعم من أحد تجار الأسلحة”.

وأضاف المصدر المطلع أن “المداهمات أسفرت عن اعتقال عناصر الخلية، وهم أردنيون وآخرون من جنسيات عربية”.

لكن تقارير إخبارية أفادت لاحقًا بأن “المداهمات التي شهدتها الكرك، الثلاثاء، تندرج تحت العمل الاعتيادي للأجهزة الأمنية، للقبض على عناصر إرهابية”.

وأكدت المصادر أنه “جرى ضبط أسلحة مختلفة خلال المداهمات، وأنه جارٍ التحقيق في القضية”.

ولم يصدر -حتى الآن- أي بيان رسمي بشأن المداهمات.

وأطاحت الأجهزة الأمنية الأردنية، في آب/ أغسطس الماضي، بخلية “إرهابية” في محافظة السلط، غربي العاصمة عمان، بعد استهدافها دورية أمنية بعبوة ناسفة وتفجيرها مبنى سكنيًّا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية.