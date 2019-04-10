مصر تعلق على بيع 17 قطعة آثار فرعونية بصالة مزادات ”كرستيز“ الأمريكية

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، موقفها مما أثير بشأن بيع 17 قطعة أثرية منسوبة للحضارة المصرية، ضمن 91 قطعة أثرية في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت وزارة الآثار بيانًا قالت فيه: ”إن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن قيام صالة مزادات كرستيز بالولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن مزاد لبيع مجموعة من القطع الأثرية المختلفة، والتي يبلغ عددها قرابة 91 قطعة أثرية من ضمنها عدد 17 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية“.

وأضاف البيان: ”فور الإعلان عن المزاد المذكور قامت الإدارة بتحميل الكتالوج الخاص به ومقارنة القطع المعروضة للبيع بقائمة المفقودات والمبلغ بها الإدارة، وقد تبين عدم وجود أي تطابق بينها، كما تمت مخاطبة قطاعي الآثار المصرية والمتاحف بوزارة الآثار للاطلاع ومراجعة المخازن المتحفية والمخازن في هذا الشأن؛ للوقوف على ما إذا كانت أي من تلك القطع ضمن مفقوداتها“.

وأشار إلى أنه ”إذا ثبت أن تلك القطع قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذا المزاد، والعمل على استرداد جميع القطع، وذلك من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وبالتنسيق الكامل مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية“.

واختتم البيان بأن ”الإدارة العامة للآثار المستردة نجحت خلال الآونة الأخيرة في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وقد بلغ عدد تلك القطع أكثر من ألف قطعة أثرية في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط، علمًا بأن القوانين السابقة لقانون الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 كانت تسمح بتجارة الآثار وتداولها“.