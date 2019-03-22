بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تبكي على الهواء وتستغيث بـ“السيسي“

استغاثت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد اتهامها بالإساءة لبلادها، على خلفية حفلها الأخير الذي أحيته في البحرين، متابعًة: ”أنا حاسة بالاضطهاد في بلدي وإنت أبونا كلنا“.

ووجهت شيرين، رسالة للرئيس ”السيسي“، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، فقالت: ”إنت أبونا كلنا، وأنا زي بنتك، وحاسة إني بتعرض للاضطهاد، واللي بيحميني جيش بلدي، ومصر بالنسبة ليا خط أحمر“.

وتابعت وهي تبكي خلال الاتصال: ”أنا غلطت، بس والله مكنتش أقصد مصر، وبتأسف لكل إنسان زعلان مني، أنا آسفة، وبعد كده هحترم نفسي ومش هتكلم“.

شيرين عبد الوهاب تنهار من البكاء وتناشد الرئيس السيسي: أنا آسفة وبستنجد بيك شيرين عبد الوهاب تنهار من البكاء وتناشد الرئيس السيسي: أنا آسفة وبستنجد بيك#الحكاية تم النشر بواسطة ‏الحكاية‏ في الجمعة، ٢٢ مارس ٢٠١٩

وعلى خلفية قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء إثر اتهامها بالتطاول على مصر، أضافت: ”بس النقابة اللي مفروض بتحميني مدافعتش عني“.

وفجرت شيرين، مفاجأة بأن البعض نصحها بالتوجه إلى لبنان، لكنها رفضت، مشيرة إلى أن هناك قنوات تُروج للقبض عليها، لكنها نفت بالقول: ”أنا في بيتي، ومفيش أي حاجة“.

وعن كواليس الواقعة قالت شيرين: ”أنا كنت في حفلة البحرين، وقلت في الحفلة، أنا لو قلت كلمة في مصر الكلام بيتحور وبيبقى ضدي“، متابعة: ”أنا مظلومة، وحسبي الله ونعم الوكيل“.

وأصدرت بيانًا، أمس الأول، توضح فيه أبعاد الأزمة بعد ما صدر من تصريحات تواجه بسببها اتهامات بالإساءة لسمعة مصر وتهديد الأمن القومي.وقالت شيرين في بيانها إنها تعرب عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت لمصر، وتؤكد لجمهورها عدم الالتفات إلى أقوال كاذبة ومقطوعة من سياقها.

وأضافت أنها تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها.وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، وقف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخه، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر.

وأضافت نقابة المهن الموسيقية، بحسب قرار الوقف، أن المطربة المصرية وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بدولة البحرين.

كما أصدرت الفنانة المصرية، بيانًا ثانيًا، أمس الجمعة، أوضحت فيه، سبب المقولة التي أدلت بها في فيديو اتهامها بالإساءة لسمعة مصر وتهديد الأمن القومي، وهي: ”أنا هنا اتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني“.

وأكدت شيرين، في بيانها أن المقولة جاءت في سياق مغاير، بعدما طلبت منها أحد الحضور في الحفل أداء أغنية ”مشربتش من نيلها“، فاستحضرت الواقعة السابقة التي بسببها أخذت حكمًا قم ألغته محكمة الاستئناف وقتها لانتفاء عنصر الجريمة“.

وطمأنت شيرين، جمهورها بأنها كلفت المحامي الخاص بها، حسام لطفي، بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر- على حد وصفها- لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، وفقًا لما جاء في البيان.

وفي نهاية البيان، أكدت المطربة المصرية شيرين، أنها جاهزة للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية التي أوقفتها عن الغناء، مشيرًة إلى أن الدعوة للتحقيق لا تعني إدانة، وأنها تواصل عملها لتتغنى بكلمات جديدة لجمهورها وتدخل عليهم السعادة.