شاهد فيديو إساءة شيرين عبدالوهاب لمصر في البحرين

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل في الشارع المصري؛ بعد أن أساءت لبلادها أثناء حفل غنائي في دولة البحرين ضمن مهرجان ربيع الثقافة؛ الأمر الذي تسبب بإيقافها عن الغناء.

وظهرت الفنانة في مقطع فيديو نشره موقع ”القاهرة 24″، أثناء الحفل عندما قالت ”هنا أتكلم براحتي إنما لو في مصر هتسجن“، ما اعتبره الكثيرون إساءة صريحة لمصر.

إيقاف عن الغناء

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، أمس الخميس، إيقاف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخه، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر.

وجاء في قرار التوقيف: ”قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب“.

التطاول على مصر

بدوره، اتهم المحامي المصري سمير صبري المطربة شيرين عبدالوهاب بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، وذلك في بلاغ قدمه ضدها للنائب العام المصري.

ووجه بلاغًا قال فيه: ”من المعروف أن للفن دورًا فعالًا، إذ يعد الفنان سفيرًا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن للأسف، ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط، وبأسلوب رخيص، إذ إنها أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، أساءت لمصر عندما صرحت: (أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)“.

وحددت النقابة، يوم الأربعاء المقبل، موعدًا للتحقيق معها، فيما بدر منها من تصريحات تسيء للأمن القومي المصري، بحسب طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين.

تعليق شيرين

وفي أول تعليق على قرار وقفها رسميًا عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين، أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانًا، يوم أمس الخميس، توضح فيه أبعاد الأزمة بعد ما صدر من تصريحات تواجه بسببها اتهامات بالإساءة لسمعة مصر وتهديد الأمن القومي.

وقالت شيرين في بيانها، إنها تعرب عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت لمصر، وتؤكد لجمهورها ”عدم الالتفات إلى أقوال مكذوبة ومقطوعة من سياقها“.

وأضافت أنها ”تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها“.

وبحسب البيان الصادر، فإن شيرين ترسل رسائل طمأنة إلى جمهورها بأنها سوف تظل تغني لإسعاد محبيها.

وكشفت أنها كلفت المحامي الخاص بها، حسام لطفي، بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر- على حد وصفها- لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، وفقًا لما جاء في البيان.

وفي نهاية البيان، أكدت المطربة المصرية شيرين رفضها للمزايدة على حبها وولائها لمصر.