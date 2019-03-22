ردًا على ترامب.. مصر تعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة

ردت وزارة الخارجية في مصر، على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967.

وجاء في بيان للوزارة، يوم الجمعة، ”تؤكد جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضًا عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيًا وليست له أيّة شرعيّة دولية“.

وأضاف: ”كما تؤكد على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة“.

ويأتي موقف مصر بعد حالة من الجدل، ومواقف الكثير من الدول لرفض تصريحات ترامب التي جاءت عبر تغريدة له، حيث قال إن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بما أسماها السيادة الإسرائيلية الكاملة على هضبة الجولان، حيث رأت تركيا وروسيا وآخرون، أن الخطوة قد تؤدي إلى إثارة الغضب ومزيد من العنف بالمنطقة.