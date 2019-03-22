خالد سرحان ”بلطجي“ في ”يوم مصري“ (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري خالد سرحان، عن تجسيده لشخصية جديدة عليه، لم يقدمها من قبل في أعماله السابقة، وهي ”البلطجي“ في فيلم بعنوان ”يوم مصري“.

وقال ”سرحان“ في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، خلال حضوره المعرض الفني للفنان التشكيلي أحمد شيحة، إنه يسعى دائمًا في كل عمل تقديم نموذج أو شخصية حتى لا يكرر نفسه.

وأوضح الفنان المصري أن هناك محاولات للانتهاء من المراحل الأخيرة لفيلم ”يوم مصري“ قبل يوم عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي والفنانة درة وحنان مطاوع.

وعن كواليس مشاركته في مسلسل ”قيد عائلي“ وموعد عرضه، قال خالد سرحان إنه سعيد بالعمل مع نجوم كبار، لهم تاريخهم الفني، أمثال الفنانة ميرفت أمين والفنان عزت العلايلي، موضحًا أنهم انتهوا من تصوير المسلسل وسيتم عرضه الأسبوع المقبل.