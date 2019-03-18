تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

جددت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حبس عُلا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي وآخرين، في اتهامهما بتمويل الإرهاب، 45 يومًا على ذمة التحقيق.

ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم، تضمنت الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.

كما تواجه ابنة القرضاوي وزوجها تهمة مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

يشار إلى أن زوج ابنة يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات، في شهر مارس/آذار من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ورد إليها بلاغ يفيد بانضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما، وتم عرضهما على النيابة؛ للتحقيق في الواقعة.