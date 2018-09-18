مصر تجدد حبس ابنة يوسف القرضاوي بتهمة تمويل الإرهاب

جدد القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يومًا، في القضية المتهمة فيها بتمويل الإرهاب، ودعم أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة، بتجديد الحبس، بعد أن تم القبض على علا القرضاوي، مع آخرين في اتهامهم بتمويل الإرهاب، ومواجهة النيابة العامة لهم بعدة تهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب عدة جرائم، تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علمهم بذلك.

وتضمنت قائمة الاتهامات، مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات؛ لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

يذكر أن القضاء المصري أصدر، منذ أيام، قرارات بمصادرة أموال مئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب جرائم عنف، عقب ثورة 30 حزيران/ يونيو، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم محبوسون على ذمة قضايا، وآخرون هاربون إلى دول مثل تركيا وقطر.