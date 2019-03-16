هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة مضيفة

هبطت طائرة كينية مساء السبت اضطراريًا بمطار القاهرة، لإنقاذ حياة مضيفة جوية، بعد أن تعرضت لوعكة صحية خطيرة بشكل مفاجئ، الأمر الذي ترتب عليه طلب قائد الطائرة من سلطات المطار الهبوط ومحاولة إنقاذ حياتها.

وشهد المطار هبوط الطائرة الكينية، أثناء رحلتها من نيروبي إلى أمستردام في هولندا، حيث تلقى برج المراقبة الجوية إخطارًا من قائد الطائرة الكينية يطلب الهبوط لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة.

وسمحت السلطات المصرية للطائرة بالهبوط وإحضار طبيب الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للمضيفة الجوية، قبل نقل المضيفة لمستشفى مصر للطيران.

وأجرى المستشفى عملية جراحية للمضيفة على الفور، ما ساهم في إنقاذ حياتها بحسب مصادر طبية مطلعة.