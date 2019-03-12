نائب البشير يتوجه إلى القاهرة في أول زيارة خارجية له

توجه نائب الرئيس السوداني، ووزير الدفاع، الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، الثلاثاء، إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

وسيقدم نائب البشير، طِبقًا للبيان، واجب العزاء والمواساة للحكومة والشعب المصرييْن، إنابة عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث قطار محطة رمسيس بالقاهرة.

كما سيجري مع المسؤولين المصريين لقاءات تتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية من أجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وتعتبر زيارة نائب البشير، ووزير الدفاع، للقاهرة، أول زيارة خارجية له منذ تعيينه أخيرًا.

وأصدر البشير في شباط/ فبراير الماضي مرسومًا جمهوريًّا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، نائبًا أولًا له، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرًا للدفاع.

ومنذ الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، وتطالب بتنحي البشير، أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 51 قتيلًا.