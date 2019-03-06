الفنانة مي سليم تكسب المعركة القضائية ضد شركة المنتج ممدوح شاهين

كسبت الفنانة المصرية مي سليم القضية في خلافها مع المنتج ممدوح شاهين، حيث حجزت الجهات القضائية والإدارية، اليوم، على شركة ”إم جي آر“ للإنتاج الفني المملوكة لشاهين، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر، في حديث مع ”إرم نيوز“، إلى أنّ الحجز على محتويات الشركة سيتبعه عرضها للبيع بالمزاد العلني، يوم 6 مارس/ آذار الجاري، تنفيذًا لحكم مدني، لافتًا إلى أنّه سيتم سداد الدين المستحق للفنانة مي سليم من قيمة المحتويات التي ستباع.

وكانت مي سليم قالت سابقًا: إنها ”لم تحصل على أي مستحقات مالية من المنتج ممدوح شاهين، نظير مشاركتها في مسلسل هي ودافنشي، الذي عرض في شهر رمضان 2016، لافتة إلى أن المنتج أعطاها شيكين وتم رفضهما من قبل البنك لعدم وجود رصيد“.