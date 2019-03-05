باسم يوسف يعود للشاشة على هذه القناة (فيديو)

يعود الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، للشاشة مرة أخرى بعد غياب أكثر من 5 سنوات، عبر قناة ”بي بي سي عربي“ البريطانية.

وفي إعلان تشويقي، بثته القناة البريطانية، ظهر يوسف وهو يتحدث عن ظهوره في حلقات عبر ”بي بي سي إكسترا“، مشيرًا إلى أنه سيتحدث عن النظام المصري ومعارضيه.

وصحب الإعلان التشويقي تغطية لصوت يوسف بـ“صافرة“، في إشارة إلى استخدام ألفاظ خارجة اضطرت القناة للتغطية عليها، وهو أسلوب اشتهر به.

ما هو النظام الذي شتم باسم يوسف بسببه أكثر من حديثه في الدين والسياسة؟ pic.twitter.com/zhElgpa2x3 — BBC News عربي (@BBCArabic) March 5, 2019

وقالت ”بي بي سي“، في تدوينة عبر فيسبوك،: ”ترقبوا حلقة مميزة من بي بي سي التلفزيوني مع الإعلامي والكوميدي باسم يوسف مساء اليوم الثلاثاء“، من دون تفاصيل أكثر.

وباسم يوسف من أشهر الإعلاميين الساخرين، حيث سجل برنامجه الساخر “البرنامج” عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، نسب مشاهدة عالية، وتنقل به بين أكثر من فضائية.

وكانت آخر حلقات ”البرنامج“ قد عرضت نوفمبر/تشرين الثاني 2013 سخر فيها من مسؤولين مصريين بينهم قائد الجيش آنذاك والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وغادر باسم يوسف البلاد عقب وقف برنامجه عام 2013، حيث يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين.