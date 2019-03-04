مصر تستضيف اجتماعًا وزاريًّا لبحث تطورات الأزمة الليبية

أعلنت القاهرة عن استضافة اجتماع ثلاثي لدول الجوار الليبي، الثلاثاء، يشمل مصر والجزائر وتونس، وذلك لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأفادت بوابة صحيفة ”الأهرام“ المصرية، الاثنين، بأن قصر التحرير وسط القاهرة سيستضيف اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث.

ولم تصدر تفاصيل أكثر من الدول الثلاث، بشأن ما يتضمنه اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار الأزمة الليبية.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًّا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا في العاصمة طرابلس وخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

وأعلن وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر في الـ 20 من فبراير/شباط 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.