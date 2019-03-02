ما حقيقة انتهاء صلاحية ”مطاعيم“ التلاميذ في مصر؟

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تردد من أنباء عن عدم صلاحية ”مطاعيم“ تلاميذ المدارس الابتدائية ضد ”الأنيميا والتقزم والسمنة“، وتسببها في الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة تظهر مستقبلًا من بينها ”العقم“.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم السبت، ”عدم تسبب مطاعيم حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بأي أمراض، وأن تطعيمات الحملة صالحة وآمنة تمامًا ومطابقة لكافة المعايير الصحية العالمية“.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بصحة أبنائه الطلاب وحمايتهم من هذه الأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت أن الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت الأولى من 15 – 28 من شهر شباط/فبراير الماضي، وشملت محافظات (الفيوم ودمياط وأسيوط ومطروح وبورسعيد وجنوب سيناء والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والجيزة).

وبدأت المرحلة الثانية في الأول من شهر آذار/مارس وتستمر حتى 20 من ذات الشهر، وتشمل كلًا من محافظات (القاهرة والسويس والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والأقصر).

ومن المقرّر أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 من شهر آذار/مارس الجاري حتى 10 من شهر نيسان/أبريل المقبل في محافظات (الدقهلية والشرقية والغربية وقنا والمنيا والوادي الجديد).

ولفتت الوزارة إلى أن ”أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شيء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم“.