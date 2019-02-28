الحكومة المصرية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث ”محطة مصر“

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث حريق جرار محطة مصر وسط القاهرة، إلى 22 قتيلًا، بينما يتلقى 40 مصابًا العلاج.

ووقع الحادث، أمس الأربعاء، وعلى إثره استقال وزير النقل المصري هشام عرفات، وتم قبول استقالته من طرف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، اليوم الخميس، ”إن عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر، ارتفع إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم الخميس“.

وأوضحت الوزيرة خلال تفقدها، مستشفى دار الشفاء بالعاصمة المصرية، أن حالتي الوفاة المسجلتين ”لشخص مجهول الهوية حتى الآن، ومسعف يعمل بهيئة الإسعاف“.

وأشارت إلى أن جميع الحالات، ”تقدم لها الرعاية الكاملة في مختلف المستشفيات، وأنها اطمأنت بنفسها خلال جولة اليوم على حالة مصابي حادث القطار، وتم التأكد من تقديم الرعاية اللازمة لهم“.