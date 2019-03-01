كامل الوزير وزيرًا جديدًا للنقل في مصر

كشفت مصادر موثوقة، عن اتخاذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل، بعد قبول استقالة هشام عرفات، الوزير السابق عقب حادثة قطار محطة مصر.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيتولّى مسؤوليتها اللواء إيهاب الفار، خلفًا لكامل الوزير، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، يوم السبت، وفقًا للمصادر.

وجاء قرار قبول استقالة هشام عرفات، بعد حادث انفجار جرار قطار رمسيس، الأربعاء الماضي، والذي نتج عنه، سقوط 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين، وتفحم بعض الجثث في حادث أثار غضب وحزن المصريين والملايين حول العالم.

يذكر أن أجهزة الأمن في مصر، ألقت القبض على ”علاء صلاح“ سائق جرار حادث محطة مصر، والذي اصطدم بالمصدات الخرسانية في نهاية الرصيف 6 في المحطة، وتسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا والدمار.