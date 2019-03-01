برلماني مصري يكشف عن مفاجأة بشأن سائق ”جرار“ حادث ”محطة مصر“

كشف وكيل لجنة النقل في البرلمان المصري محمد زين، أن سائق ”الجرار“ الذي تسبب في حادث محطة مصر بمنطقة رمسيس، جرى توقيفه عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب تعاطيه المخدرات خلال الفترة الماضية.

وقررت النيابة العامة في مصر، إخضاع سائق الجرار المتسبب في الحادث محطة مصر لتحليل المخدرات، بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني تحدث خلاله بطريقة أثارت جدلًا حول تعاطيه المخدرات لحديثه بشكل يوحي باللامبالاة، بحسب تقارير محلية.

وقال البرلماني المصري محمد زين في مداخلة هاتفية خلال برنامج تلفزيوني عبر فضائية ”الرافدين“ مساء الخميس، إن ”السائق علاء فتحي أوقف عن العمل 6 أشهر خلال الفترة الماضية بسبب تعاطيه المخدرات، إلا أنه عاد لنفس عمله الذي يحتاج الدقة واليقظة“.

وانتقد البرلماني المصري ”طريقة العمل والجزاءات والعقاب للعاملين بالسكك الحديدية“، مشيرًا إلى أن ”اللائحة لا ترقى لطبيعة العمل والأخطاء الجسيمة التي تقع بسبب ذلك“.

وأضاف أن ”نظام العاملين في السكك الحديدية فيه لبس كبير وأمر غير مفهوم، ولا يحترمون تعليمات ولا قائمة جزاءات“.

وشدد على ”وجود حاجة ماسة لإعادة فرز العاملين بهيئة السكك الحديدية لحل هذا الملف الخطير“.

وقرر النائب العام المصري حبس 6 متهمين في الحادث، من بينهم سائق الجرار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفر الحادث الذي وقع صباح الأربعاء الماضي عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 41 آخرين.