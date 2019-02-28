ما حقيقة فرق توقيت حادث قطار محطة مصر وشجار السائقين؟ (صور)

لاحظ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فارق التوقيت بين حادث قطار ”محطة مصر”، والفيديو الذي جرى تداوله ويظهر لحظة شجار السائقين، التي تشير النيابة العامة إلى أنّه وقع قبيل الكارثة، باعتباره السبب الرئيسي في الحادث.

المدونون اعتبروا أن توقيت التاريخ المدوّن على فيديو الشجار هو الساعة 9:53 صباحًا، بينما يظهر فيديو الحادثة عبر كاميرات المراقبة بالمحطة يشير إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة 9:24 دقيقة، وهو ما اعتبره البعض تناقضًا يبدد الرواية الرسمية لسبب الحادثة.

الصورة التي تظهر فارق التوقيت انتشرت عبر مواقع التواصل بشكل مكثف، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لكنّ مصادر أمنية وقضائية، وضّحت في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ حقيقة هذا التضارب في التوقيت.

وأكد مصدر من النيابة العامة، أنّهم لاحظوا هذا التناقض في فروق التوقيت منذ البداية، وأنّ التدقيق والتحريات أظهرت أنّ ”الأمر تقني فقط، وهو عبارة عن خلل في كاميرات المراقبة التي رصدت شجار السائقين“.

وقال مصدر من وزارة الداخلية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنّ الخطأ في ”نظام السيرفر فقط“، لافتًا إلى أنّ كاميرات محطة مصر تعمل وفق نظامين، لافتًا إلى أنّ ”بعض الكاميرات جرى استحداثها مع تطوير المحطة مؤخرًا، بينما لا تزال هناك كاميرات وفق نظام التشغيل القديم“، وهو ما يبرر فارق التوقيت بين الكاميراتين.

وكان الحادث الذي أودى بحياة 20 مصريًا وإصابة 40 آخرين، حتى الآن، وفقًا لتقديرات الجهات المعنية، قد أجبر وزير النقل المصري المهندس هشام عرفات الذي شغل المنصب منذ فبراير/تشرين الثاني من العام 2017، على تقديم استقالته التي قبلها رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.