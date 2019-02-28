وفاة مسعف متأثرًا بإصابته في انفجار قطار ”محطة مصر“

أعلنت مصادر في وزارة الصحة المصرية، وفاة المسعف خالد عبدالمنعم، سائق سيارة إسعاف بتمركز محطة قطار رمسيس، التى شهدت حادث حريق القطار، متأثرًا بإصابته بنسبة حروق بلغت 85%.

وقال المصادر، إنه تم نقل المسعف خالد عبدالمنعم إلى العناية المركزة بمستشفى الشفاء بالعباسية على جهاز تنفس، بعد إصابة فى الحادث، لكنه توفىَّ صباح اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه.

من ناجية أخرى، بدأ ذوو ضحايا حادث انفجار قطار محطة رمسيس، صباح اليوم الخميس، بالتوافد على مشرحة زينهم بالقاهرة، للتعرف على ضحاياهم واستلام جثثهم، وفي الوقت ذاته، قام العاملون في المشرحة بمساعدة الأهالي في التعرف على الضحايا، خاصة وأن الجثث المتفحمة يصعب التعرف عليها بسهولة.

يذكر أن النائب العام المصري أصدر بيانًا بشأن اندلاع حريق قطار محطة مصر، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد البيان أنه استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث، فقد تبين أن القطار وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين، تقابل مع قطار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه؛ ما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير القطار مرتكب الحادث.

وأضاف أن سائق القطار الأخير ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، وتوجه لمحاورة سائق القطار الآخر الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك؛ ما أدى إلى تحرك القطار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة.

وكان الحادث -الذي أودى بحياة 20 مصريًّا وإصابة 40 آخرين حتى الآن وفقًا لتقديرات الجهات المعنية- أجبر وزير النقل المصري المهندس هشام عرفات الذي شغل المنصب منذ فبراير/تشرين الثاني من العام 2017، على تقديم استقالته التي قبلها رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.