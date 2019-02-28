مصر.. الإفراج عن طلاب بالأزهر بعد حبسهم بتهمة ”الإساءة للمسيحيين“

أخلت محكمة مصرية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، سبيل طلاب الأزهر، بعد حبسهم في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ“ترانيم السخرية من الأقباط“، والقبض عليهم بتهمة ”الإساءة للمسيحيين“.

وقررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 4 طلاب بجامعة الأزهر بكفالة 5 آلاف جنيه؛ على خلفية اتهامهم بازدراء الدين المسيحي، وذلك بقيامهم بتصوير ونشر فيديو يتضمن ”إسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية“.

وألقت سلطات الأمن القبض على الطلاب بعد انتشار مقطع الفيديو، حيث اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه، بمنزل أحدهم، وبثه عبر قناته آخر على ”يوتيوب“ بغرض ”المزاح“، نافين قصدهم الإساءة للديانة المسيحية.

وعقب استشعارهم بتصاعد الموقف، حذفوا الفيديو، كما بثوا فيديو آخر مصور لهم، أبدوا خلاله اعتذارهم عما بدر منهم.