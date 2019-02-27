مصدر لـ“إرم نيوز“: القبض على سائق قطار حادث محطة مصر

ألقت أجهزة الأمن المصرية، يوم الأربعاء، القبض على ”علاء صلاح“ سائق جرار حادث محطة مصر، والذي اصطدم بالجدران الخرسانية بنهاية الرصيف 6 بالمحطة؛ ما تسبب بوقوع عشرات القتلى والجرحى، وفق مصدر أمني.

وكان مصدر أمني، قال في وقت سابق لـ“إرم نيوز“ إن أجهزة الأمن تجري تحقيقًا في وجود شبهة جنائية وراء حادث حريق قطار محطة مصر، إذ إنّ الشواهد الأولية تشير إلى عدم وجود سائق للجرار أثناء الحادثة.

وأشار مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إلى أنّ أجهزة الأمن، ألقت القبض على سائق الجرار رقم2302، والذي اصطدم بالجدران الخرسانية، ضمن أرصفة قطارات وجه بحري.

وأضاف، أنه يجري التحقيق مع السائق، بالتزامن مع تفريغ النيابة لكاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن الجرار كان يقوم بمناورات داخل ورش أبو غاطس بالقاهرة، أثناء صيانته وتجهيزه.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، صرف تعويضات لأسر ضحايا الحادثة، فيما كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادث ومعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.