20 قتيلاً وعشرات المصابين في حريق محطة مصر للقطارات بالقاهرة (فيديو وصور)

نشب، صباح اليوم الأربعاء، حريق داخل محطة مصر للقطارات بالقاهرة على رصيف رقم 11، نتج عنه حريق في جرار أحد القطارات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إنّ الحصيلة الأولية لحريق قطار محطة مصر وصلت إلى 15 قتيلاً و30 مصابًا حتى الآن، فيما يجري حصر الضحايا الذين يتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال التلفزيون المصري لاحقا إن الحصيلة ارتفعت لتصل 20 حالة وفاة و40 مصابا في الحادث.

ووقع الحادث بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة جراء انفجارا وقع عندما ارتطم القطار بحاجز حديدي في المحطة الواقعة بميدان رمسيس في وسط القاهرة.

وقال الشهود، إن قوات الأمن انتشرت بشكل ملحوظ داخل وخارج محطة مصر، وأجبرت المواطنين على الخروج سريعًا من المحطة، وأقامت قوات الأمن كردونًا أمنيًا أمام محطة مصر، لمنع المواطنين من الدخول للمحطة.