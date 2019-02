20 قتيلاً وعشرات المصابين في حريق محطة مصر للقطارات بالقاهرة (فيديو وصور)

View this post on Instagram

نشب، صباح اليوم الأربعاء، حريق داخل محطة #مصر للقطارات بالقاهرة على رصيف رقم 11، نتج عنه حريق في جرار أحد القطارات، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إنّ الحصيلة الأولية لحريق قطار محطة مصر وصل إلى 15 قتلى و30 مصابًا حتى الآن، فيما يجري حصر الضحايا الذين يتم نقلهم إلى المستشفى. وأشار المصدر إلى أنّ سيارات الإسعاف تقوم بنقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش الطبي وعين شمس الجامعي. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #حريق #انفجار #محطة_قطارات #حريق_مصر #القاهرة #الإسكندرية #train #egypt #video #burn #cairo