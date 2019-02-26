اضطرابات السودان تُؤجّل الربط الكهربائي مع مصر

كشف مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، يوم الثلاثاء، عن تأجيل خطط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والتي كان من المقرر تدشينها رسميًا في الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس المقبل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: إن ”القاهرة انتهت من كافة التجهيزات والإنشاءات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، ولكن الاحتجاجات التي يشهدها الجانب السوداني أجلت خطوة الربط النهائية بالشبكة القومية للكهرباء في مصر“.

وكشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، لـ“إرم نيوز“، عن الانتهاء من ”إنشاء خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادي حلفا جهد 220 ك.ف، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر والإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، وتركيب 280 برجًا من أصل 300 برج في مشروع الربط الكهربائي مع السودان“.

ويفترض أن تشهد المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان تبادل كهرباء بقدرة 300 ميغاوات، وتصل إجمالي قدرات الخط إلى 3 آلاف ميغاوات في المراحل المقبلة.

ودخلت مصر مؤخرًا حيز تنفيذ الربط الكهربائي مع عدد من الدول بينها السعودية بقدرة 3 آلاف ميغاوات عام 2020، من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر.