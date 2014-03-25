وزارة الكهرباء المصرية تطلق تطبيق "خد بالك"

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، إطلاق تطبيق "خد بالك"، لتمكين المواطنين في مصر، من معرفة الحالات الطارئة المحيطة بهم بما في ذلك حالة أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وسينبه التطبيق المستخدم أولا بأول عن حالة أحمال الكهرباء وما يمكن عمله لتخفيف الأحمال وتفادي انقطاع التيار الكهربائي.

ويوضح التطبيق الجديد ، الذي يمكن تحميله من الانترنت، الإجراء المطلوب من الجميع في حالة ارتفاع الحمل عن المعدل الآمن للعمل على ترشيد الاستهلاك في فترة ارتفاع الأحمال، مما سيساعد بشكل كبير في تقليل فترات انقطاع التيار.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة "كي إن دي سوفت" حيث يمكن تحميل التطبيق الجديد الآن على أجهزة المحمول التي تعمل بنظام الاندرويد ، وقريبا على أجهزة المحمول بنظام "آي إس أو" و "ويندوز فون".