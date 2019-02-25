زوجة رئيس المفوضية الأوروبية تضعه بموقف محرج في مصر (فيديو)

تعرّض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لموقف طريف، يوم الإثنين، أجبره على إنهاء كلمته خلال المؤتمر الصحفي لفعاليات القمة العربية الأوروبية، التي تنعقد للمرة الأولى وتستضيفها مصر بمنطقة شرم الشيخ.

وخلال مؤتمر مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أوقف يونكر كلمته؛ بسبب اتصال هاتفه المحمول.

وخلال الكلمة قال يونكر: ”إنني سأتوقف هنا لأن التلفون يدق، لقد كانت زوجتي وكان عليا الرد على الهاتف، علي أن أتوقف الآن وإلا فإنها لن تتوقف“.

واضطر المشرف على الجلسة أن ينقل الكلمة في نهاية المطاف إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.