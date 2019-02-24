اتفاق مصري تونسي على تعزيز التعاون في مواجهة ”المتشددين العائدين“

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التونسي الباجي قايد السبسي، الأحد، على تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مواجهة ”الإرهاب والعائدين من مناطق الصراع“.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء الزعيمين في منتجع شرم الشيخ، قبيل انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى، التي تختتم غدًا.

واتفق الجانبان على ”ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية والعائدين من مناطق الصراع، الذين يمثلون تهديدًا مشتركًا للبلدين والمنطقة بأكملها“.

وأطلع السبسي نظيره المصري على الترتيبات الجارية في تونس لاستضافة القمة العربية، في مارس/آذار القادم، وفقًا للبيان المصري.