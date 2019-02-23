تعاون مصري كوري لتصنيع الأنظمة الدفاعية العسكرية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في مصر، اليوم السبت، عن تعاون مصري – كوري؛ لبدء تصنيع الأنظمة الدفاعية العسكرية، وبعض المنتجات المدنية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

واستقبل اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، هي بيوم لي، وزير الصناعة والتجارة لكوريا الجنوبية الأسبق، الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية، والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الإفريقي الكوري 2018؛ لبحث ضرورة التعاون المشترك في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة بمقر الوزارة.

وعبر بيان رسمي، أعلن الوزير المصري عن تكوين لجنة مصرية كورية؛ لبدء تنفيذ الشراكة بين البلدين وتصنيع الأنظمة الدفاعية العسكرية في مصر، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الصناعات ومنها التكنولوجيا الكورية؛ للاستفادة بها في مجالات التصنيع المختلفة، بشقيها العسكرية والمدنية.

وناقش الوزير المصري سبل التعاون مع الجانب الكوري في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر، لتكون مصر مركزًا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية بجودة عالية وبسعر منافس، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار في مصر، وتأكيد وجود تعاون مسبق بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي بشكل ناجح يشجع على فتح مجالات جديدة للتعاون بينهما.

من جانبه، أشاد ”هي بيوم لي“ بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي والالتزام والدقة في تنفيذ المشروعات، بما يدفع إلى التعاون المميز مع الشركات الكورية وزيادة الرغبة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا في المجال الصناعي والبحث العلمي؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.