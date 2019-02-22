2.1 مليار دولار استثمارات متوقعة للمنطقة الحرة الجديدة في أسوان المصرية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان بمساحة 187 فدانًا، تستهدف جذب 160 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل.

وتتضمن أنشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، إضافة لبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

وأكدت ”سحر نصر“ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها يوم الجمعة، أن المنطقة الحرة بأسوان ستعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الأفريقية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.

يذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت منذ العام الماضي، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وإنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى العام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة حاليًا نحو 1090 مشروعًا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبتكلفة استثمارية بلغت نحو ٢٦ مليار دولار.

وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل، خلال العام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التي بلغت 4.9 مليار دولار.