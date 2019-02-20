الجيش المصري يعلن مقتل 8 يشتبه بتورطهم في هجوم سيناء الأخير

قال الجيش المصري، يوم الأربعاء، إن قواته قتلت ثمانية ”عناصر إرهابية“ خلال ملاحقة المشاركين في هجوم على ارتكاز أمني بمحافظة شمال سيناء في وقت سابق هذا الأسبوع، أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريًا.

وقال المتحدث العسكري في بيان: ”بناء على معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم وأسفرت النتائج عن.. القضاء على عدد ثمانية أفراد إرهابيين شديدي الخطورة“.

وكان الجيش قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن 15 عسكريًا سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباكات اندلعت يوم السبت، شمال سيناء عندما هاجم متشددون ارتكازًا أمنيًا.

وأضاف أن القوات قتلت سبعة من المهاجمين.

وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن الهجوم.