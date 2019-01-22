الجيش المصري يعلن مقتل 7 جنود في حملة أمنية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 59 إرهابيًا، خلال مداهمات أمنية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت كذلك عن مقتل ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأوضحت في بيان أن الجيش قام بتنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 44 تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث، إضافة إلى مقتل 15 عنصرًا تكفيريًا شديدي الخطورة بواسطة عناصر الأمن الوطني.

وأضاف البيان: “تم ضبط 142 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و43 دراجة نارية دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة”.

وأشار إلى أن القوات الجوية استهدفت تدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية “6 عربات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي و39 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، و11 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي”، بالإضافة إلى تدمير مخبأين للعناصر التكفيرية واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

واكتشفت عناصر المهندسين العسكريين وفجرت 242 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وضبطت قوات حرس الحدود كمية كبيرة من الأسلحة النارية عدد 104 بندقيات مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط عدد 85 عربة و6 دراجات نارية تستخدم في أعمال التهريب و15 جهازًا للتنقيب عن المعادن.

واختتم البيان بأنه تم ضبط عدد من المبالغ النقدية، كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ2189 فردًا من جنسيات مختلفة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد وتدمير 6 فتحات أنفاق يستخدمها الإرهابيون.