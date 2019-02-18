مصر.. معلومات عن منفذ التفجير الانتحاري في الدرب الأحمر

تسبب انتحاري قام بتفجير نفسه في شارع الأزهر بمنطقة الدرب الأحمر في العاصمة المصرية القاهرة، في سقوط اثنين من عناصر الشرطة وإصابة عدد من المواطنين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ معلومات عن الإرهابي الانتحاري، مشيرة إلى أن عمره 37 عامًا واسمه الحسن عبد الله، يحمل جنسية عربية، واشتهر بـ“سيد العراقي“ بين أهالي منطقة الدرب الأحمر حيث الشقة التي استأجرها منذ بضعة أشهر .

وأشارت المصادر إلى أن منفذ التفجير الانتحاري هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

ولفتت إلى أنه اتخذ من شقة خلف الجامع الأزهر مسكنًا له، للتخطيط لعمليات إرهابية أخرى، إلا أن قوات الأمن توصلت إلى مكانه وعندما ذهبت للقبض عليه قام الانتحاري بارتداء حزام ناسف وفجر نفسه بين قوات الشرطة.

وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن والد الانتحاري دكتور ومقيم في أمريكا وكان الابن يتردد على والده بين الحين والآخر حسب كلام الانتحاري لهم، حيث كان يغيب عن المنطقة أسبوعا أو أسبوعين في كل مرة.

وأقامت قوات الشرطة طوقا أمنيًا حول موقع الانفجار، كما أغلقت كافة المداخل والمخارج، لتأمين المنطقة بالكامل تمهيدًا للقبض على عناصر إرهابية أخرى يرجح أنها كانت متواجدة مع الانتحاري قبل وقوع الانفجار.