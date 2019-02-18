قتلى ومصابون في انفجار قنبلة بشارع الأزهر في القاهرة

انفجرت، مساء اليوم الإثنين، قنبلة في شارع الأزهر، أحد أهم وأشهر الشوارع المصرية بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن مقتل الانتحاري الذي تسبب في تفجيرها واثنين من رجال الأمن.

وقال شهود العيان إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان انفجار القنبلة، حيث انتقلت حوالي 16 سيارة؛ لإنقاذ المصابين جراء الانفجار.

وقال بيان للداخلية المصرية تعقيبا على الحادث”في إطار الجهود للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قوة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر“.

وأضاف البيان: ”قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الـمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابه اثنين ضباط أحدهما من الأمن الوطني والآخر من المباحث“.