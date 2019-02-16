سقوط 15 عسكريًا مصريًا بين قتيل وجريح في هجوم بسيناء

قال المتحدث العسكري المصري، إن سبعة ”عناصر إرهابية“ قتلوا، وسقط 15 عسكريًا بين قتيل وجريح، في اشتباكات وقعت اليوم السبت، في محافظة شمال سيناء.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، بيانًا جاء نصه: ”قامت اليوم العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على (7) تكفيريين“.

وأضاف البيان: ”نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية؛ للقضاء عليهم بمنطقة الحدث“.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحداثًا متتالية من هذا النوع بين قوات الجيش والشرطة والعناصر الإرهابية، منذ ثورة 30 يونيو، وإسقاط نظام حكم جماعة ”الإخوان الإرهابية“، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية.

وتعلن القوات المسلحة في بيانات رسمية نتائج العمليات، تزامنًا مع العملية الشاملة التي أطلقتها مؤخرًا؛ لتطهير المنطقة تحت شعار ”العملية الشاملة..سيناء 2018″.