اعتبر أنها فُصلت على “رغبة التمديد”.. حمدين صباحي “يرفض” التعديلات الدستورية بمصر ‎

أعلن “تيار الكرامة” في مصر، الذي يقوده حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا، والتي تتضمن سلطات أوسع لرئيس الجمهورية إلى جانب تعديل فترة الرئاسة.

ونشر صباحي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بيانًا بعنوان: “لا للتعديلات الدستورية”، قال فيه: “من السهل أن نرصد التوجه المعادي من السلطة الحاكمة.. وتقاعسها في تفعيل وتطبيق كثير من الحقوق الدستورية السياسية والاجتماعية، بل وعازمة الآن على الانقضاض على الدستور ذاته”.

وأضاف صباحي في بيانه، أن “تيار الكرامة وانطلاقًا من انتمائه ووفائه للوطن وللشعب ولثورته النبيلة، يتحتم عليه الدفاع عن الدستور ضد العبث به هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لنا، وبالتضامن مع كل وطني أراد التحرر والتقدم لبلادنا”. مشددًا على أن تياره “ينوي مع حلفائه أن يصدر ملفًا بالتفصيلات الدستورية والقانونية لدحض تلك التعديلات”.

وأكد أن “تلك التعديلات الدستورية والتي فُصلت على قدر رغبة التمديد والبقاء المستمر للرئيس حتى 2034، وبما تمنحه من صلاحيات رئاسية، تهدر مبادئ توازن السلطات والفصل بينهم، وتجور على استقلال السلطة القضائية وتقضى أيضًا على أسس التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة”.

وتابع “آمالنا في التحول الديمقراطى وفي دولة مدنية حديثة، دولة المواطنة والمساواة بين جميع المصريين، فلا أحد فوق القانون حتى لو كان الرئيس، تلك الآمال قد يُغلق عليها الطريق بتلك التعديلات”.

يذكر أن بيان حمدين، جاء بعد ساعات من إصدار عمرو موسي المرشح الرئاسي الأسبق بيانًا ظهر اليوم السبت، وصف فيه التعديلات الدستورية بـ”الغامضة”، محذرًا من “خطورة حالة الترقب والسلبية التي قد تؤدي لنتائج غير محمودة”، بحسب البيان.