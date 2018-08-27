بلاغ ضد حمدين صباحي بعد وصفه السلطات المصرية بـ”القمعية”

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها بعد القبض على السياسي معصوم مرزوق، واعتبرها تطاولًا على رئيس الدولة، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

ووجه المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته الحركة المدنية للتعليق على اعتقال مرزوق، انتقادات لاذعة للسلطات المصرية قائلاً: “نواجه سلطة قمعية ومعادية للشعب المصري ولا تحترم الدستور”.

وقال صبري في دعواه، إن “حمدين صباحي يقود حملة لقلب الرأي العام ضد أجهزة الدولة جراء القبض على الإخواني الإرهابي معصوم مرزوق حسين متجاهلاً أنه ارتكب العديد من الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وتزعزع الثقة وتروع المواطنين، بقصد إعادة ظهوره إلى المشهد السياسي”.

وأضاف صبري في البلاغ أن، “الشعب المصري كشف كذب وخداع هذه الوجوه الزائفة وارتمائها في أحضان الجماعة الإرهابية”.

وختم سمير صبري بلاغه، قائلا إن “هناك 12 بلاغًا مقدم منه ومن آخرين ضد حمدين صباحي عن وقائع تخل بأمن وسلامة الدولة”.

واعتقلت السلطات المصرية الخميس الماضي ثلاث شخصيات بارزة من المعارضة، من بينهم السفير السابق معصوم مرزوق، والذي دعا لإجراء استفتاء على “استمرار نظام الحكم الحالي” في مصر.