“النقد الدولي” يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة ملياري دولار

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الاثنين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، والتي تبلغ ملياري دولار.

وقال “مغيط” في تصريحات صحفية، إن موافقة مجلس صندوق النقد جاءت بعد بحث ومناقشة المراجعة الرابعة، التي أجراها بناء على ما تحقق من البرنامج الاقتصادي لمصر.

وتوقع الوزير المصري، أن تبلغ الشريحة الخامسة مبلغ ملياري دولار قبل نهاية الأسبوع الجاري، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تسلمتها مصر من الصندوق إلى 10 مليار دولار، من قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عقد الاثنين، اجتماعًا من أجل التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والذي انتهى بموافقته على منحها ملياري دولار، خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد أصدر تقريرًا في تموز/يوليو 2018، أشاد فيه على إصرار الجهات الحكومية المصرية على رفع تصنيفها وترتيبها بين اقتصاديات الدول، متوقعًا انتعاشة في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وانخفاض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في تشرين الثاني/نوفمبر2016، على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.