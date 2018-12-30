اليمن يسعى للحصول على وديعة جديدة من صندوق النقد

تقدّم البنك المركزي اليمني، بطلب إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على وديعة جديدة بـ3 مليارات دولار، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، يوم الأحد.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام: “ناقشت مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مارك لوكوك، آليات استلام المساعدات النقدية عبر البنك المركزي”.

وأضاف: “تضمن النقاش، الاحتياجات التمويلية للأعوام القادمة التي جعلت البنك يتقدم بطلب وديعة جديدة مقدرة بـ3 مليارات دولار، وتجري حاليًا مناقشة الشروط والوثائق الأولية بهذا الصدد”، بحسب قوله.

وعلى صعيد آخر، تعتزم الحكومة اليمنية، إنشاء مركز مالي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وبين زمام أن “المركز سيحتوي على مقر جديد للبنك المركزي ومراكز البنوك التجارية، وشركات التأمين وشركات الصرافة، وسيتم إنشاؤه وفق أحدث المخططات والوسائل التكنولوجية الحديثة”.

وأوضح أن “البنك يعمل على تقوية البناء المؤسسي وآليات العمل البنكي والبدء بالأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي”.

وأضاف زمام أنه “تم التواصل مع عدد من البنوك الإقليمية لتسهيل فتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية اليمنية، ويتم حاليًا الإعداد لزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة عدد من البنوك التجارية اليمنية، وذلك بهدف توسيع خارطة البنوك المراسلة للبنوك اليمنية”.

وتابع قائلًا إنه “يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتنفيذ بعض المهام خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2019، بموجب خطة عمل البنك المركزي اليمني”.