مصر تؤكد إطلاق سراح صياديها المحتجزين في إيران

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، نجاحها في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إيران.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان، مساء الأحد، إلى أن “جهود الوزارة تكللت بالنجاح في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي”.

وأضاف البيان أن الإفراج عن المصريين جاء “بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم”، مؤكدًا “في هذا الشأن أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة”.

واعتقلت السلطات الإيرانية صيادين مصريين، كانوا على متن مركب صيد قرب جزيرة فارس الإيرانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.