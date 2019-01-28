مصر.. ما حقيقة فرض ضريبة على الحسابات الشخصية في “فيسبوك”؟

نفت الحكومة المصرية، يوم الإثنين، ما تردد حول فرض وزارة المالية لضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع منطقة نزلة السمان المجاورة للأهرامات لمستثمر عربي، إلى جانب رفض مصر ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن.

وأعلن مجلس الوزراء عبر المركز الإعلامي تواصله مع وزارة المالية؛ بشأن ما تردد من أنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية، لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، وهو الأمر الذي نفته الوزارة، مشيرة إلى أنها خدمة مجانية تقدمها المواقع للمواطنين.

وأكدت الوزارة في ردها، أن “هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم، وليس الحسابات الشخصية”.

كما نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالي “نزلة السمان” وإزالة جميع عقارات المنطقة، تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه “لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار، وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وهي عقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات”.