مصر.. إحالة مدير قناة حكومية للتقاعد بسبب “فيسبوك”

قرَّرت جهة قضائية مصرية، معاقبة مدير عام قناة “نايل لايف” الفضائية بماسبيرو، علي محمد كمال، بإحالته إلى التقاعد، بعد ثبوت قيامه بالإساءة والطعن في نظام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطية، من خلال شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وأكدت التحريات قيام المتهم بنشر كتابات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من شأنها مناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها، وقد اعترف المتهم بعد مواجهته.

وأضافت النيابة الإدارية في بيان، أن “هذه المنشورات لها بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى؛ ما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد، وهو ما يعد خروجًا منه عن مقتضى الواجب الوظيفي”.