مفاجأة.. فيسبوك يتتبعك أينما ذهبت

كشف تقرير جديد نشرته الباحثة Alexandra Korolova عن استخدام شبكة فيسبوك لتقنيات متعلقة باتصال المستخدمين بالإنترنت لتحديد مواقعهم الجغرافية، واستخدام تلك البيانات لتوجيه إعلانات إليهم بناء على أماكن تواجدهم، وفقًا لما نشره موقع جيزمودو التقني.

وأشار التقرير إلى أن أليكساندرا قامت بضبط هاتفها آيفون بشكل يحظر على فيسبوك استخدام بيانات موقعها الجغرافي، إلى جانب غلق ميزة Location Services على التطبيق الأزرق كي لا يتمكن من تتبعها، ولكن كل ذلك بلا فائدة، واستمر ظهور الإعلانات المتعلقة بأماكن ترددها أمامها على الشبكة.

وعندما تواصل “جيزمودو” مع فيسبوك حول الأمر، أكد المتحدث باسم الشركة بأنها بالفعل تستخدم بيانات اتصال المستخدمين بالإنترنت مثل رقمهم التعريفي IP Address على الإنترنت وبيانات شبكات الواي فاي لتحديد مواقعهم الجغرافية بشكل تقريبي، وبالتالي يمكنهم التعامل بتلك البيانات لتقديم مواد إعلامية تستهدف المستخدم وتلائم اهتماماته وبالتالي ستكون مفيدة وغير مزعجة.

وأوضح المتحدث باسم فيسبوك أن الشركة قد أعلنت ذلك صراحة في موقعي الخصوصية Privacy Basics وموقع مبادئ الإعلانات About Facebook Ads بأنها تستخدم بيانات اتصال المستخدم بالإنترنت لتوجيه الإعلانات إليه، دون تفصيل طبيعة تلك البيانات.