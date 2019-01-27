مصر.. القضاء على عناصر “إرهابية” بينهم قياديان بسيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد، مقتل عدد من المسلحين بينهم اثنان من القيادات الرئيسية لتنظيم إرهابي في شمال سيناء، خلال قصف جوي لإحدى البؤر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إن “القوات الجوية نفذت طلعة جوية مركزة لاستهداف بؤرة للإرهابيين”، مشيرًا إلى أن “العملية أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم اثنان من القيادات الرئيسية لتنظيم إرهابي بشمال سيناء”.

وأضاف، أن “تلك العملية جرت في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء”.

ولفت إلى أن القوات المسلحة “تواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء”.