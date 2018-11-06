السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض الخليج لتهديد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قوات بلده “ستتحرك”؛ إذا تعرض أمن الخليج لـ”تهديد مباشر”.

وأضاف السيسي خلال جلسة مغلقة مع ممثلي الإعلام في شرم الشيخ، أن “مصر مع دول الخليج، وتقف بجانبهم لمواجهة أي تحديات، وإذا تعرض أمن الخليج لخطر ووجد تهديدًا مباشرًا؛ سنتحرك لمؤازرة أشقائنا في الخليج”.

من جانب آخر، طالب السيسي، برفع الحظر الأممي المفروض على تسليح الجيش الليبي “حتى ولو كان جزئيًا”.

وأكد أن مصر “تدعم الجيش الليبي باعتباره الجيش الوطني المخول بحفظ الأمن والنظام”.

كما علّق السيسي على ما يعرف بـ “صفقة القرن” المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إنه “لا توجد لديه معلومات يستطيع أن يقولها حول صفقة القرن فيما يخص القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “مصر لا يوجد لديها تفاصيل، وأساس القضية هو إقامة دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “لا بد أن نعطي أملًا للفلسطينيين، ولا نستطيع أن نفرض عليهم حلًا، هم لا يرغبون فيه”.

كما تطرق الرئيس المصري، إلى أزمة بناء سد النهضة الأثيوبي، قائلًا إن مصر “لمست تغيرًا كبيرًا في موقف إثيوبيا بعد تولي القيادة الجديدة”، مشيرًا إلى أن “المؤشرات إيجابية من خلال التواصل مع القيادة الجديدة”.

وكشف الرئيس السيسي عن مطالب مصر بشأن السد، قائلًا إن مصر “تطالب بثلاث نقاط تضمن حقها وهي ألّا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر، ولا يستخدم السد لأغراض سياسية، وأن يكون هناك اتفاق على مدة ملء الخزان”.